Шла по дороге и упала: на Закарпатье посреди трассы нашли мертвую девушку

Правоохранители устанавливают причины трагедии.
В селе Великий Раковец Хустского района Закарпатской области в четверг, 30 декабря, на обочине дороги нашли мертвую девушку.
Об этом сообщает издание mukachevo.net. Информацию подтвердили в Нацполиции Закарпатской области.
Тело девушки обнаружили на обочине дороги. По данным полиции, девушка шла по трассе и внезапно упала в кювет. Это подтверждают камеры видеонаблюдения. После этого она скончалась.
Правоохранители устанавливают причины трагедии. Там сообщили, что рассматривают две версии – либо девушке стало плохо и она умерла, либо она погибла из-за падения. Продолжается следствие.
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