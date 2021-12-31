Шла по дороге и упала: на Закарпатье посреди трассы нашли мертвую девушку

Шла по дороге и упала: на Закарпатье посреди трассы нашли мертвую девушку

Правоохранители устанавливают причины трагедии.

В селе Великий Раковец Хустского района Закарпатской области в четверг, 30 декабря, на обочине дороги нашли мертвую девушку.

Об этом сообщает издание mukachevo.net. Информацию подтвердили в Нацполиции Закарпатской области.

Тело девушки обнаружили на обочине дороги. По данным полиции, девушка шла по трассе и внезапно упала в кювет. Это подтверждают камеры видеонаблюдения. После этого она скончалась.

Правоохранители устанавливают причины трагедии. Там сообщили, что рассматривают две версии – либо девушке стало плохо и она умерла, либо она погибла из-за падения. Продолжается следствие.

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