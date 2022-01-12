Шла по колеи и не реагировала на сигналы: в Винницкой области погибла женщина

Шла по колеи и не реагировала на сигналы: в Винницкой области погибла женщина

Потерпевшая погибла на месте ДТП.

В Могилев-Подольском районе Винницкой области 11 января грузовая дрезина насмерть сбила идущую путями женщину.

Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

По данным следствия, в 19:25 женщина шла по путям и не реагировала на сигналы машиниста дрезины. Из-за этого потерпевшая получила серьезные травмы и скончалась.

Правоохранители установили личность погибшей. Это жительница села Дьяковцы Литинского территориальной громады.

В полиции открыли производство по ч.3 ст.276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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