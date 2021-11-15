Шла в наушниках: в Харькове умерла 19-летняя девушка, которую сбил трамвай

Шла в наушниках: в Харькове умерла 19-летняя девушка, которую сбил трамвай

В полиции расследуют обстоятельства ДТП.

В Харькове в больнице скончалась 19-летняя студентка, которую 15 ноября в 14:00 сбил трамвай.

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Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

По данным полиции, девушка переходила дорогу в наушниках в неположенном месте. Там ее сбил трамвай. Студентка получила многочисленные травмы, из-за которых скончалась в больнице.

"В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным медиков, покойная – иностранная студентка, которая училась в медуниверситете.

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