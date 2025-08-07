- Дата публикации
Шлем для кота и укулеле: Укрзализныця показала самые курьезные находки
Украинцы стали чаще терять вещи во время путешествий по железной дороге: УЗ назвала самые интересные утраченные предметы.
С начала 2025 года «Укрзалізниця» получила 11 445 заявок с просьбой найти потерянные вещи в поездах.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Telegram.
Там подчеркнули, что такое количество запросов на 40% выше, чем за такой же период в прошлом году.
Как рассказали в УЗ, пассажиры в поездах оставляли наушники ключи, документы, кошельки и сумки. А иногда они теряли и «разные интересности»: это, в частности, шлем для кота, кусты голубики, укулеле, деревянный меч и даже портмоне с фото Степана Бандеры.
«По прибытии поезда на выходе не спешите и обязательно проверяйте свои вещи — на месте ли ваши кусты и рассада, кошки, удочки и шлемы», — призвали в компании.
Если же пассажир потерял вещи, то для этого необходимо заполнить соответствующую форму, после чего специалисты УЗ помогут вернуть их.
Напомним, «Укрзалізниця» усиливает контроль при посадке в поезда.