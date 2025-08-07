ТСН в социальных сетях

Шлем для кота и укулеле: в "Укрзалізниці" рассказали о самых курьезных находках

Украинцы стали чаще терять вещи во время путешествий по железной дороге: УЗ назвала самые интересные утраченные предметы.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Шлем для кота

С начала 2025 года Укрзализныця получила 11 445 заявок с просьбой найти потерянные вещи в поездах.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Telegram .

Там подчеркнули, что такое количество запросов на 40% выше, чем за такой же период в прошлом году.

Как рассказали в УЗ, пассажиры в поездах оставляли наушники ключи, документы, кошельки и сумки. А иногда они теряли и «разные интересности»: это, в частности, шлем для кота, кусты голубики, укулеле, деревянный меч и даже портмоне с фото Степана Бандеры.

«По прибытии поезда на выходе не спешите и обязательно проверяйте свои вещи — на месте ли ваши кусты и рассада, кошки, удочки и шлемы», — призвали в компании.

Если же пассажир потерял вещи, то для этого необходимо заполнить соответствующую форму , после чего специалисты УЗ помогут вернуть их.

Напомним, «Укрзализныця» усиливает контроль при посадке в поезда .

