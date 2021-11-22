Шли на кладбище: в Тернопольской области охотник подстрелил бабушку и ребенка

У бабушки и девочки – легкие телесные повреждения.
Недалеко от села Свидово Чертковского района мужчина во время охоты ранил 61-летнюю женщину и 7-летнего ребенка.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
В Чертковщину приехали охотники из Франковской области для охоты на зайцев. Один из мужчин увидел добычу и выстрелил. Однако он не убедился в том, что рядом нет посторонних, и дробинки попали в людей.
Ранения получили женщина и ее семилетняя внучка. Они шли на кладбище вдоль поля.
В ходе проверки стало известно, что разрешения на охоту у мужчин были, документы на оружие тоже. Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Продолжается следствие.
Напомним, в Чигирине охотник случайно подстрелил мужчину. Его быстро доставили в больницу и прооперировали.
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