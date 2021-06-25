Шли по обочине дороги: в Хмельницкой области автомобиль сбил мать с 3-летним ребенком (фото)

Шли по обочине дороги: в Хмельницкой области автомобиль сбил мать с 3-летним ребенком (фото)

Ребенка с травмами госпитализировали.

В г. Славута Хмельницкой области в четверг, 24 июня, автомобиль ВАЗ сбил мать с 3-летней девочкой, которые шли по обочине дороги.

Об этом сообщили в Шепетовском районном управлении полиции.

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По данным следствия, 28-летняя мать и ее 3-летняя дочь шли по обочине дороги. Их сбил 63-летний водитель автомобиля ВАЗ.

Пострадавшие получили травмы, 3-летнюю девочку срочно госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы. Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения". Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в Черкассах мужчину раздавило авто, которое упало с домкрата.

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