Шли под белым флагом: россияне убили мужчину, женщину и собаку в Харьковской области (чувствительные кадры)
Из-за циничного удара дроном со стороны армии РФ в Харьковской области погибли два человека и собака.
В Харьковской области россияне в очередной раз продемонстрировали, что зверства — их метод ведения войны. Так, враг из FPV-дрона атаковал мужчину, женщину и собаку. К сожалению, они погибли.
Об этом сообщают 77 отдельная аэромобильная Приднепровская бригада ДШВ ВСУ.
Детали преступления РФ
Очередное свидетельство настоящего лица и бесчеловечной жестокости армии РФ зафиксировано в Харьковской области. Так, 3 ноября в населенном пункте Кругляковка оккупанты ударили дроном по гражданским жителям. Примечательно, что они двигались по дороге под белым флагом.
«В результате целенаправленной атаки были убиты два безоружных человека и собака. Никаких военных объектов или позиций рядом не было», — отметили в ДШУ.
Как отмечается, противник снял собственное преступление, чтобы использовать кадры с целью дискредитации ВСУ. Пропагандисты в убийствах традиционно обвиняют украинских военных. Этот факт свидетельствует о системной практике дезинформации и попытке переложить вину за военные преступления на нашу сторону.
«Это преступление — очередное свидетельство того, что для оккупантов не существует понятий чести, морали или права», — завершили в бригаде.
Ранее кафиры убили дроном мужчину в Сумской области.