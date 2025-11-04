Шли под белым флагом: россияне убили мужчину, женщину и собаку в Харьковской области (чувствительные кадры)

Российский FPV-дрон / © Associated Press

В Харьковской области россияне в очередной раз продемонстрировали, что зверства — их метод ведения войны. Так, враг из FPV-дрона атаковал мужчину, женщину и собаку. К сожалению, они погибли.

Об этом сообщают 77 отдельная аэромобильная Приднепровская бригада ДШВ ВСУ.

Дата публикации 12:19, 04.11.25

Детали преступления РФ

Очередное свидетельство настоящего лица и бесчеловечной жестокости армии РФ зафиксировано в Харьковской области. Так, 3 ноября в населенном пункте Кругляковка оккупанты ударили дроном по гражданским жителям. Примечательно, что они двигались по дороге под белым флагом.

«В результате целенаправленной атаки были убиты два безоружных человека и собака. Никаких военных объектов или позиций рядом не было», — отметили в ДШУ.

Как отмечается, противник снял собственное преступление, чтобы использовать кадры с целью дискредитации ВСУ. Пропагандисты в убийствах традиционно обвиняют украинских военных. Этот факт свидетельствует о системной практике дезинформации и попытке переложить вину за военные преступления на нашу сторону.

«Это преступление — очередное свидетельство того, что для оккупантов не существует понятий чести, морали или права», — завершили в бригаде.

Ранее кафиры убили дроном мужчину в Сумской области.