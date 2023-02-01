"Шм**и и "папа из СБУ": фигуранты дела о вечеринках с секс-насилием радуются популярности и снимают новые видео

Блогер заявляет, что девочки не заявляли на него в полицию.

Фигурант скандала о вечеринках с сексуальным насилием якобы не сожалеет о своем поступке. Он продолжает записывать оскорбительные видео и заявляет, что "ничего ему не будет".

В соцсетях публикуют обращение блоггера на сервисе Тwitch.

На нем молодой человек заявляет, что ему всего 19 лет и благодаря скандалу о нем узнала вся Украина.

"Это с одной стороны очень хорошо, потому что люди тратят д**уя бабла на такие рекламы, годами к этому идут, а мне 19 лет, я в Киеве и обо мне сейчас все говорят. Я в шоке. Ничего противозаконного я не сделал, девушки ко мне претензий не имеют и какие могут быть вопросы? Мне этот хайп нравится, потому что я понимаю, что ничего мне за это не будет. Максимум какие-то неадекватные люди, не знающие ситуации могут прийти меня отп**ивать. Жизнь человека может резко измениться — с ног на голову. Завтра мой ребятник будут знать, конечно с х**овой стороны, но это уже такое", — говорит блоггер.

Часть страниц в социальных сетях скандального блоггера уже заблокирована, но появляются новые, где компания публикует свои видео. В одном из них блоггер разговаривает с девушками, которые заявляют ему, что "их папа из СБУ", на это парень говорит, что "б**ь шм**и".

Также парень проводит трансляции в ТікТок, где заявляет, что не изменил своего мнения, а его якобы "не так поняли".

Скандал с секс-вечеринками и реакция полиции

1 февраля в Киеве правоохранители провели обыски у организаторов так называемых "пьяных вечеринок", на которых девушек могли "накачивать" алкоголем и добивались их.

В Сети накануне произошел скандал, из-за того, что якобы группа ребят спаивала девушек, снимала их полуобнаженными, без сознания и пьяными, совершала сексуальное насилие, а видео – сливала в соцсеть.

Скандальные блоггеры родом из Ивано-Франковской области они якобы недавно переехали в столицу.

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