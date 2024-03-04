Шмыгаль анонсировал серьезную реформу правительства – сократят количество министерств

Вместо этого в Кабмине работают над созданием сильного Центра правительства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал реформы правительства, в рамках которой планируется сократить количество министерств на треть.

Об этом глава украинского правительства сказал на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 4 марта.

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"Ведем работу по изменению формата правительства. В частности, сокращение количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих", — заявил он.

Вместо этого в Кабмине работают над созданием сильного Центра правительства. Там будут сосредоточены вспомогательные, административные функции.

"Министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере. Также Центр правительства должен быстро готовить документы для того или иного министерства", – добавил он.

Напомним, на этой же пресс-конференции Шмыгаль заявил о работе над новой системой бронирования во время мобилизации.

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