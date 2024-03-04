Шмыгаль анонсировал серьезную реформу правительства – сократят количество министерств

Вместо этого в Кабмине работают над созданием сильного Центра правительства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал реформы правительства, в рамках которой планируется сократить количество министерств на треть.
Об этом глава украинского правительства сказал на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 4 марта.
"Ведем работу по изменению формата правительства. В частности, сокращение количества министерств. Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих", — заявил он.
Вместо этого в Кабмине работают над созданием сильного Центра правительства. Там будут сосредоточены вспомогательные, административные функции.
"Министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере. Также Центр правительства должен быстро готовить документы для того или иного министерства", – добавил он.
Напомним, на этой же пресс-конференции Шмыгаль заявил о работе над новой системой бронирования во время мобилизации.
Читайте ведущие новости сегодня:
- Буданов называет его одним из самых боеспособных: чем уникальное спецподразделение ГУР "Кракен"
- Законопроект о мобилизации: как будут наказывать уклонистов, кто получит отсрочку и какие скандальные нормы уберут
- Военный оставил цветы на вокзале, потому что думал, что девушка его бросила: чем закончилась история, затронувшая украинцев