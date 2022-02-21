Шмигаль дал задание Минздраву рассмотреть возможность ослабления карантина в Украине после 31 марта

В настоящее время ряд стран ЕС уже начал ослаблять COVID-ограничения.

Премьер-министр Денис Шмигаль дал задание Министерству здравоохранения Украины проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и при необходимости рассмотреть возможность их ослабления после 31 марта.

Об этом во время селекторного совещания 21 февраля заявил глава Кабмина, сообщает Правительственный портал.

"Ряд европейских стран уже ослабляет карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период", — отметил он.

Так, глава правительства поручил проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидситуации и рекомендаций стран ЕС и, при необходимости, внести изменения в требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах с учетом весенне-летнего периода.



В то же время в Минздраве заявили, что в Украине вторую неделю подряд уменьшается количество госпитализаций инфицированных коронавирусом и наблюдаются первые признаки стабилизации ситуации с COVID-заболеваемостью.

Напомним, что в Украине по состоянию на 21 февраля из-за ситуации с коронавирусом пять областей находятся в "красной" зоне карантина, три из которых могут ослабить ограничения. "Красная" зона действует в Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой областях.

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