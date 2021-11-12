Шмигаль и премьер-министр Словакии договорились об увеличении объемов поставок газа в Украину

Шмигаль и премьер-министр Словакии договорились об увеличении объемов поставок газа в Украину

Это может произойти только согласно договоренностям операторов ГТС обеих стран.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер обсудили увеличение поставок газа в Украину в рамках рабочего визита Хегера в Украину.

Об этом говорится в совместном заявлении глав правительств Украины и Словакии.

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"Премьер-министры обсудили возможности увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словацкой Республики и приняли во внимание, что это может произойти только в соответствии с договоренностями операторов газотранспортных систем обеих стран", — говорится в заявлении.

Кроме того, главы правительств обоих государств отметили стратегический характер двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и энергетической безопасности. Согласно явлению, обе страны заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества в сфере транспортировки и транзита нефти и природного газа.

Напомним, в октябре по сравнению с сентябрем 2021 импорт газа в Украину уменьшился на 77%. По данным ООО "Оператор ГТС Украины", лидером в поставках газа в Украину стала Словакия, доля которой от общих объемов импорта составила почти 75%.

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