Шмигаль наградил 36 энергетиков ДТЭК за прохождение самой сложной зимы

Министр энергетики Денис Шмигаль отметил 36 энергетиков ДТЭК наградами за прохождение сложнейшего отопительного сезона.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Отопительный сезон стал серьезным испытанием для всей энергетической системы страны. Благодаря профессионализму энергетиков, их быстрой реакции и способности работать в условиях постоянной опасности удалось обеспечить стабильное прохождение этого периода. Их работа – это вклад в устойчивость страны и базовые условия жизни миллионов людей», – отметил Шмигаль.

Министр энергетики поблагодарил энергетики за работу во время отопительного сезона, который стал самым тяжелым за все годы полномасштабной войны и наградил 36 работников ДТЭК Энерго.

«Энергетики продемонстрировали высокий уровень ответственности за результат. Все предприятия работали как единая система — быстро, слаженно и с пониманием критичности своей роли. Эта работа носит системный характер: уже готовимся к летним пикам и следующей зимой, усиливаем направления, где это необходимо. Важно, что такой самоотверженный труд сегодня получает признание со стороны профильного министерства — это свидетельство доверия и понимание его значения для страны», — подчеркнул генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Ранее Президент Владимир Зеленский отметил энергетиков ДТЭК государственными наградами за поддержание устойчивости энергосистемы.

