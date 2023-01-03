Шмигаль назвал 10 приоритетных направлений Кабмина на 2023 год: "Этот год должен стать победным"

Кабинет министров определил 10 направлений, над которыми будет работать в течение 2023 года. Среди них – энергетический фронт, интеграция Украины в ЕС и НАТО, обеспечение армии и прочее.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на первом в этом году заседании Кабмина.

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"2023 год должен стать годом победы Украины. Делаем для этого все возможное. Есть 10 приоритетных направлений работы в год", — написал глава правительства в телеграмм-канале.

Как сообщил Шмыгаль, главными направлениями на этот год будут:

Обеспечение армии, обороны и безопасности. Интеграция Украины в ЕС и в НАТО. Энергетический фронт. Восстановление Украины. Макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса. Ветеранская политика. Образование. Продолжение реформы децентрализации. Внедрение обязательного пенсионного накопления и реформа фондового рынка и рынка капиталов. Реформа управления госсобственностью и государственного управления.

Что будет с пенсиями и зарплатами для учителей 2023 года

Кабмин еще в 2019 году принял реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года. Впрочем, каждый год из-за отсутствия средств повышение заработных плат переносили. Так будет и в этом году. Повышение зарплат учителям произойдет не раньше 2024-го.

В Министерстве социальной политики информируют, что пенсии в Украине перечислят в марте 2023 года. Размер пересчета будет зависеть от процента инфляции, который станет известен в конце января 2023 года.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмигаль уверял, что в 2023 году, несмотря на войну, Кабмин проведет индексацию пенсий. По словам главы правительства, почти 11 млн. украинских пенсионеров вовремя получают свои выплаты.

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