Шмигаль назвал 10 приоритетных направлений Кабмина на 2023 год: "Этот год должен стать победным"

Среди приоритетных направлений – обеспечение украинской армии, оборона и безопасность страны.
Кабинет министров определил 10 направлений, над которыми будет работать в течение 2023 года. Среди них – энергетический фронт, интеграция Украины в ЕС и НАТО, обеспечение армии и прочее.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на первом в этом году заседании Кабмина.
"2023 год должен стать годом победы Украины. Делаем для этого все возможное. Есть 10 приоритетных направлений работы в год", — написал глава правительства в телеграмм-канале.
Как сообщил Шмыгаль, главными направлениями на этот год будут:
- Обеспечение армии, обороны и безопасности.
- Интеграция Украины в ЕС и в НАТО.
- Энергетический фронт.
- Восстановление Украины.
- Макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса.
- Ветеранская политика.
- Образование.
- Продолжение реформы децентрализации.
- Внедрение обязательного пенсионного накопления и реформа фондового рынка и рынка капиталов.
- Реформа управления госсобственностью и государственного управления.
Что будет с пенсиями и зарплатами для учителей 2023 года
Кабмин еще в 2019 году принял реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года. Впрочем, каждый год из-за отсутствия средств повышение заработных плат переносили. Так будет и в этом году. Повышение зарплат учителям произойдет не раньше 2024-го.
В Министерстве социальной политики информируют, что пенсии в Украине перечислят в марте 2023 года. Размер пересчета будет зависеть от процента инфляции, который станет известен в конце января 2023 года.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмигаль уверял, что в 2023 году, несмотря на войну, Кабмин проведет индексацию пенсий. По словам главы правительства, почти 11 млн. украинских пенсионеров вовремя получают свои выплаты.
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