Шмыгаль назвал две "красные" области, которые вскоре могут перейти в "желтую" зону карантина

Шмыгаль назвал две "красные" области, которые вскоре могут перейти в "желтую" зону карантина

Участники совещания также обсудили структуру программы поддержки бизнеса в условиях усиления карантинных мер.

В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных отрицательных показателей. А Луганская и Херсонская области могут быть даже переведены в "желтую" зону карантина, если сохранится положительная динамика.

Об этом 15 ноября на селекторном совещании, состоявшемся под председательством президента Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, он отметил, что Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к "красной" зоне. В то же время, Луганская и Херсонская области могут быть переведены в "желтую" зону, если сохранится положительная динамика.

Глава правительства также отметил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее – 152 тыс. Сейчас занято 50 тыс. 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 51 тыс. 700. За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. на прошлой неделе. По словам Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации.

Также в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации – за прошлую неделю сделано более 1,6 млн прививок.

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