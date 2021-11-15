Шмыгаль назвал две "красные" области, которые вскоре могут перейти в "желтую" зону карантина

Участники совещания также обсудили структуру программы поддержки бизнеса в условиях усиления карантинных мер.
В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 и снижение основных отрицательных показателей. А Луганская и Херсонская области могут быть даже переведены в "желтую" зону карантина, если сохранится положительная динамика.
Об этом 15 ноября на селекторном совещании, состоявшемся под председательством президента Владимира Зеленского, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В частности, он отметил, что Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к "красной" зоне. В то же время, Луганская и Херсонская области могут быть переведены в "желтую" зону, если сохранится положительная динамика.
Глава правительства также отметил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее – 152 тыс. Сейчас занято 50 тыс. 962 койко-места, тогда как на прошлой неделе этот показатель составлял 51 тыс. 700. За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. на прошлой неделе. По словам Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации.
Также в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации – за прошлую неделю сделано более 1,6 млн прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, что по данным Минздрава, по состоянию на 15 ноября в Украине только две области соответствуют "желтому" уровню эпидбезопасности: Кировоградская и Тернопольская, еще пять "оранжевые": Винницкая, Закарпатская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая. Все остальные находятся в "красной" зоне карантина.