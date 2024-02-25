Доступ к замороженным активам РФ: Шмигаль рассказал о планах на 2024 год

Украина в 2024 году планирует получить доступ к доходам от замороженных российских активов, которые сосредоточены за рубежом. Общая сумма – более 300 млрд долларов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе своего выступления на форуме "Украина. Год 2024".

"Это огромный ресурс для нашей устойчивости и восстановления. План минимум на 2024 год – перейти к использованию доходов от этих замороженных активов", – отметил он.

Напомним, речь шла о том, что Украина может получать до 15 миллиардов евро ежегодно.

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