Шмигаль — об энергетической безопасности Украины: Функционируют четыре атомных электростанции, все гидроэлектростанции и ТЭЦ

Шмигаль — об энергетической безопасности Украины: Функционируют четыре атомных электростанции, все гидроэлектростанции и ТЭЦ

Кабмин также согласовал полную отмену акциза на горючее.

Кабинет министров Украины следит за энергетической безопасностью государства на фоне войны с Россией.

Об этом в обращении заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"В настоящее время функционируют четыре атомные электростанции, все гидроэлектростанции, ТЭЦ. Есть договоренности с Польшей на поставку дополнительных партий угля по железной дороге. Для экономии угля Правительство приняло решение, что украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене.

Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 млрд. кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. "Укргаздобыча" продолжает добычу газа на всех объектах, кроме находящихся непосредственно на линии столкновения там, где происходят боевые действия.

Для улучшения обеспечения автомобильным горючим вчера Правительство подало для принятия Верховной Радой Украины законопроект, отменяющий акциз на горючее и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Это существенное уменьшение размера налогов позволит стабилизировать цены и не допустить дефицита. Также рассматриваем предложение понижения НДС до 0% в случае, если логистические расходы поставщиков топлива будут расти.

Также ведем переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля, нарабатываем новые логистические цепи поставок этих продуктов в Украину", — отметил чиновник.

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