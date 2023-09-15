Шмигаль ответил, предусмотрены ли в госбюджете-2024 средства на выборы

В ОП говорят, что выборы провести возможно, но для этого нужно "закрыть" небо.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в государственном бюджете на 2024 год средства на выборы не предусмотрены.

Об этом Шмигаль сообщил на брифинге.

По его словам, позиция по выборам совпадает с позицией президента

"Правительство не выборный орган, поэтому выборы правительство интересуют меньше всего. В бюджете на следующий год на выборы средства не предусмотрены, нет даже строчки "на выборы", — сказал Шмигаль на пресс-конференции в пятницу.

Он добавил, что нет понимания, как могли бы проголосовать военные в зоне боевых действий, как международные наблюдатели смогли наблюдать за такими выборами в опасных районах.

Кроме того, возникает вопрос, что делать с оккупированными территориями и беженцами за границей, а также с внутриперемещенными лицами, которые не всегда зарегистрированы.

"Для нас основное – признание результатов выборов... Если мы сможем с партнерами это обеспечить, тогда можно об этой теме говорить, исследовать, искать выходы и варианты", — подчеркнул он.

Возможны ли выборы в Украине в 2024 году

Большинство украинцев скептически настроены на проведение выборов во время войны.

Экспрезидент Грузии заявил, что прежде чем проводить выборы в Украине, сначала нужно создать очень тщательную систему всеобъемлющей безопасности в киберпространстве, не ограничивать свободу слова и быть готовыми ко всему.

В ОП говорят, что выборы провести возможно, но для этого нужно "закрыть" небо.

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