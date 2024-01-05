Шмыгаль пообещал значительное повышение зарплат учителям и другие изменения в образовательной системе: подробности

Премьер Шмыгаль объявил о рекордном финансировании образования в 2024 году.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о существенном увеличении расходов на область образования в госбюджете 2023 года. Общая сумма составит более 170-ти миллиардов гривен.

Об этом он написал в телеграмме.

"Этот рост более чем на 20 миллиардов по сравнению с прошлым годом", — подчеркнул глава правительства.

В частности, на 21% будут повышены зарплаты украинских педагогов. Также 2,5 миллиарда гривен выделено на обустройство укрытий в учебных заведениях.

Дополнительно 1,5 млрд гривен получит реформа "Новая украинская школа". Столько же – на модернизацию столовых в школах. А еще 1 миллиард гривен уйдет на покупку новых школьных автобусов.

Напомним, в начале декабря 2023 года были обнародованы результаты международного исследования качества образования — PISA-2022. Оно проходит раз в три года и охватывает более 80 стран мира. Украина приняла участие в исследовании во второй раз. Несмотря на трудности, вызванные войной, его удалось организовать в 18 из 27 регионов нашей страны. Результаты оказались ожидаемо ниже результатов прошлого цикла.

Основатель международной оценки школьников PISA Андреас Шляйхер в интервью ТСН рассказал, что тяжелее всего дается украинским ученикам, а чем они удивили, как нужно менять образовательную среду и почему образовалась пропасть между детьми, которые учатся в больших городах и в маленьких селах.

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