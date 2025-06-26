Премьер-министр Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел выездное правительственное совещание на Херсонщине, по итогам которого были определены ключевые приоритеты и оперативные задачи для министерств и местных администраций. Особое внимание было уделено защите населения, восстановлению инфраструктуры и поддержке аграрного сектора.

О результатах совещания он сообщил в своем Telegram-канале.

«Правительство уделяет особое внимание прифронтовым территориям, поскольку они нуждаются в постоянной системной поддержке. Херсонская область очень пострадала и продолжает страдать от российской агрессии», — отметил премьер-министр в начале совещания.

Глава Херсонской ОВА доложил об активной работе по выполнению правительственных поручений. Центральным вопросом является безопасность: для защиты населения от постоянных атак дронов Министерство обороны и ОВА получили задачу премьера скоординировать действия с военными и оперативно перераспределить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) между прифронтовыми регионами. Также подчеркнута важность безопасности путей эвакуации.

Относительно критической инфраструктуры и энергетики Шмыгаль отметил, что усиливается поставка оборудования для обеспечения стабильного энергоснабжения, хотя без подробностей. Ответственным министерствам поставлены необходимые задачи.

В медицинской сфере сейчас строятся 11 подземных медицинских учреждений, в частности областная детская и городская клиническая больницы. Минздрав ведет переговоры с донорами о закупке медицинского оборудования, в том числе компьютерных томографов. Эти вопросы находятся на постоянном контроле министерства.

Большое внимание уделяется образованию и безопасности детей. В области строятся первые подземные школы — как минимум одна на громаду, которые должны заработать до 1 сентября. Часть школьных автобусов уже закуплена, остальные планируют приобрести в ближайшее время. МОН и Минфин должны рассмотреть и покрыть потребность граждан в транспорте.

Разминирование ведется системно, и уже разминировано 68% деоккупированных территорий, хотя раньше это оценивалось до 15 лет. Планируется дальнейшее усиление возможностей и финансирование этого направления.

На восстановление инфраструктуры Херсонщины в 2025 году будет направлено почти 6,3 млрд грн. В Посад-Покровском продолжается масштабное восстановление по экспериментальному проекту, на который предусмотрено более 2,2 млрд грн. Ответственные лица получили задачу активно продолжать работу и не снижать темпы.

Для мелиорации и агросектора, особенно после подрыва Каховской ГЭС, стоит вопрос орошения. Минагро должен разработать механизм компенсации для аграриев, самостоятельно восстанавливающих мелиоративные системы, по аналогии с компенсацией за разминирование. Также прорабатывается расширение программы грантов и бюджетной поддержки для садоводства.

«Ожидаю положительных результатов нашей совместной работы», — подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, 6 июня 2023 года россияне взорвали Каховскую ГЭС, затопив города и села. Число жертв этого преступления до сих пор остается неизвестным, ведь большая вода затопила и гражданских людей на временно оккупированных территориях. Во вторую годовщину подрыва электростанции и дамбы фермер с Херсонщины рассказал о шокирующих последствиях.