Шмыгаль представил систему, которая придет на замену МСЭК: основные изменения

Старая бюрократическая система МСЭК будет ликвидирована. Новая система будет ориентирована на цифровизацию и результаты, в частности на максимальную реабилитацию человека, его возвращение к активной жизни и адаптацию рабочих мест к индивидуальным потребностям.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Доступны будут опции дистанционной, заочной и выездной оценки. В многопрофильных больницах практикующие врачи как часть экспертных команд будут объективно определять состояние пациента по одной из трех категорий:

устойчивое полное ограничение трудоспособности;

устойчивое частичное ограничение трудоспособности;

трудоспособное лицо.

"Мы стремимся достичь европейских стандартов эффективной реабилитации, где около половины людей после болезней или травм снова ведут активный образ жизни", – подчеркнул Шмыгаль.

Статус инвалидности остается неизменным, гарантируя право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Это не просто изменения в системе, но создание новой философии социальной поддержки, ориентирующейся на три ключевые цели:

восстановление здоровья;

обеспечение возможностей для работы и самодостаточности;

оказание необходимой социальной поддержки.

Напомним, какие именно диагнозы обеспечивают освобождение от мобилизации в Украине. Ранее был предоставлен полный список.

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