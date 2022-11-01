Шмыгаль призвал украинцев запасаться всем необходимым к сложной зиме

По его словам, украинцы должны готовиться к сложной зиме и запасы всего необходимого.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев немедленно готовиться к самой сложной зиме и запастись необходимыми вещами.

Об этом глава Кабмина написал в Telegram.

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По его словам, правительство продолжает договариваться с международными партнерами об увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры. Кроме того, ведутся переговоры о мобильных источниках питания и обогрева.



"Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и к этому. К примеру, системные операторы некоторых стран Европы передавали "Укрэнерго" оборудование последние 8 месяцев", — сказал Шмыгаль.

Премьер заверил, что у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

"Государство готовится и запасается дополнительным оборудованием и украинцы также должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы всего необходимого", — призвал глава правительства.

Самая сложная зима для украинцев

Экс-глава НАК "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко, будучи еще в должности, заявлял, что эта зима будет "худшей в истории" из-за перебоев со снабжением электроэнергии и отопления.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также предупредил украинцев, что этой зимой в Украине может возникнуть ситуация, когда воды, света и тепла могут не быть неделями, а то и месяцами.

Готовы ли украинские города к новым вызовам, и что будет с нами зимой, если российский энергетический террор будет продолжаться, разбирался ТСН.

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