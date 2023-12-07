Шмыгаль прокомментировал ситуацию в энергосистеме: "Мы призываем всех и каждого снизить потребление"

В украинской энергосистеме сейчас наблюдается дефицит мощности. К этому привели понижение температуры, аварийные ремонты, ограниченная работа солнечных электростанций из-за облачной погоды.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что происходит

По словам Шмыгаля, "Укрэнерго" вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы. Это экстренное мероприятие, оно не всегда гарантировано.

"Поэтому сейчас Правительство и энергетики призывают всех и каждого снизить потребление электроэнергии. Особенно с 9 до 19", — подчеркнул он.

Так, украинцев призывали:

не включать одновременно мощные электроприборы;

переносить стирку на ночные часы;

выключать свет в неиспользуемых помещениях.

Кроме того, торговые центры, магазины, рестораны могут снизить интенсивность освещения вывесок и витрин. Предприятия просят просмотреть свой производственный процесс с точки зрения энергоэффективности.

"Все это позволит избежать введения графиков отключений. Ответственное потребление электроэнергии каждого из нас – это свет для всех", – говорит Шмыгаль.

Наши энергетики и ремонтные бригады продолжают прилагать максимум усилий для стабилизации ситуации. Восстановительные работы длятся 24/7. Украина также привлекает помощь от партнеров для усиления генерации.

Заметим, из-за обстрела со стороны российских оккупантов остановили работу два блока ТЭС, работавших на прифронтовой территории. Минэнерго призвало украинцев к бережливому потреблению.

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