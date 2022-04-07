Шмыгаль рассказал, как Украина будет поддерживать многодетные семьи в сотрудничестве с международными организациями

Каждому члену такой семьи будет производиться выплата в размере 2,2 тысяч гривен ежемесячно.
Отдельное направление работы правительства – это сотрудничество с международными организациями в Украине по поддержке многодетных семей.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Мы уже анонсировали совместную с ЮНИСЕФ программу поддержки многодетных семей. Хочу подчеркнуть, что она будет касаться не только вынужденных переселенцев, а всех семей в Украине. Каждому члену такой семьи будет производиться выплата в размере 2,2 тысячи гривен ежемесячно", — отметил он.
Шмигаль подчеркнул, что такое сотрудничество правительства и ЮНИСЕФ станет основой работы со всеми другими донорскими организациями, которые хотят помогать Украине.
"Работаем над консолидацией такой помощи в приложении "Дія", — резюмировал премьер.
Напомним, несколько дней подряд в Киеве наблюдаются уже довоенные пробки от возвращающихся в город.
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