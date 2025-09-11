Шмигаль сделал заявление об уровне мобилизации в Украине

Денис Шмигаль. / © Telegram/Денис Шмигаль

Уровень мобилизации в Украине достаточный для восстановления количества личного состава и создания резервов.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмигаль в интервью Sky News.

По его словам, уровень мобилизации в Украине за последние 12 месяцев абсолютно стабильный и имеет тенденцию к росту.

"Мы мобилизовали все необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы", – пояснил Шмигаль.

Глава Минобороны подчеркнул, что Россия покрывает свои потери - "для них нет никаких проблем". Шмигаль отметил, что потери врага в пять раз больше, чем в Украине.

"Они потеряли 1 миллион человек с начала этой войны. Половина из них погибла. Поэтому они продолжают просто стрелять, сжигать своих людей в огне войны, не считая, сколько они потеряли. Поэтому это вызов и проблема", - добавил министр.

Напомним, в Украине был введен новый механизм вручения повесток. Теперь документ, отправленный по почте, официально считается врученным, что делает невозможным уклонение от мобилизации. Нововведения касается военнообязанных, уже прошедших военно-врачебную комиссию (ВЛК) и не имеющих действующей отсрочки от мобилизации.

