Шмигаль сказал, при каких условиях в Украине снимут ограничения и когда это может произойти

Шмигаль сказал, при каких условиях в Украине снимут ограничения и когда это может произойти

Вакцинация против коронавируса – шанс побороть пандемию и снять ограничения.

Карантин, который был введен для сдерживания COVID-19, можно будет снять по всей Украине, когда будет вакцинировано не менее 70% населения.

Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль на брифинге в Донецкой области.

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"Вакцинация населения, 70% вакцинированного населения означает, что пандемия практически будет преодолена, и мы вообще сможем снимать ограничения", – отметил Шмигаль.

По его словам, достичь отметки у 70% вакцинированных удастся, когда Украина достигнет темпов по 1,5 млн прививок в неделю.

"Мы считаем, что 24 миллиона (граждан — ред.) — это взрослое население, которое должно вакцинироваться на 100%, то есть 70% и более — это хотя бы 20 млн человек, которых хотим провакцинировать до конца года", — высказался премьер.

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В качестве примера Шмигаль рассказал о Моршине, где по состоянию на данный момент вакцинировано 75% населения. По словам главы правительства, сейчас в Моршине с населением почти 4 тысяч только 22 больных COVID-19, а в больнице нет ни одного больного с коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 может занять месяц: с середины ноября до середины декабря.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что карантина в Украине может не быть весной следующего года, но при условии, что большинство граждан вакцинируются от коронавируса до Нового года.

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