Шмигаль сообщил, будут ли зимой отключать газ и электроэнергию

По словам главы правительства, 99% теплогенерирующих предприятий готовы к зиме.

Премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что в течение отопительного сезона в Украине не предусматривается отключение газа и электроэнергии.

Об этом он заявил во время брифинга по результатам рабочей поездки в Запорожскую область, сообщает "УНИАН".

"Относительно отопительного сезона хочу сказать следующее. Никаких отключений газа, электроэнергии у нас не предвидится", — сказал глава Кабмина.

Шмигаль добавил, что 99% теплогенерирующих предприятий готовы к зиме, а около 80% городов уже приступили к отопительному сезону. По его словам, правительство ожидает, что в течение осенне-зимнего периода будут работать 14 из 15 энергоблоков отечественных атомных электростанций. Они будут работать по схеме "13+1", то есть 13 блоков несут основную нагрузку, а один – резервный, перекрывающий риски каких-то ремонтов, чтобы мы имели резервную энергетическую мощность, объяснил премьер.

Напомним, Шмигаль ранее заявил, что цены на газ для населения до конца отопительного сезона останутся неизменными. 25 октября Кабинет министров обязал поставщика "последней надежды" "Нафтогаз Украины" в октябре-ноябре 2021 года снизить цены и поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн за куб. м. Таким образом, с 1 октября по 30 ноября для населения будет установлен тариф 7,96 грн за куб. м, а для бюджетных учреждений – до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

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