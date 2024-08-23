Шмигаль требует от ТЦК прекратить снимать водителей с рейсовых автобусов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился в Министерство обороны с просьбой разъяснить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) недопустимость снятия водителей с автобусов во время рейсов.

Об этом он сказал во время "Часа вопросов правительству" в Верховной Раде.

"Когда снимают ТЦК водителей с бусов, это недопустимо. Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают", — заявил премьер-министр.

Шмыгаль призвал Министерство обороны провести работу с ТЦК, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Он подчеркнул важность обеспечения нормальной работы транспортной системы страны, особенно в условиях военного положения, когда граждане полагаются на общественный транспорт для передвижения.

Напомним, в Ужгороде сотрудники ТЦК и СП силой забрали водителя автобуса, привезшего детскую сборную из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо. Водитель автобуса заночевал в хостеле, куда примерно в 1:30 ночи ворвались сотрудники ТЦК с полицейскими и насильно забрали его вместе с другими мужчинами в военкомат.

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