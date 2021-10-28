Шмыгаль заверил, что украинцы мерзнуть не будут: Кабмин запретил отключать тепло

По его словам, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина может стабильно пройти отопительный сезон.
Кабинет Министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. В стране есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы.
Об этом в четверг, 28 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает РБК-Украина.
"Еще один важный вопрос – до конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это значит, что в отопительном сезоне вся страна будет с теплом", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте также:
- "Там 10 градусов тепла": в Тернопольской области дети в садах спят в куртках
- Изменились ли тарифы на тепло для столицы: в "Киевтеплоэнерго" ответили
- "Будем пытаться оттягивать по максимуму": в Днепре старт отопительного сезона отложили на конец осени