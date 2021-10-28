Шмыгаль заверил, что украинцы мерзнуть не будут: Кабмин запретил отключать тепло

Шмыгаль заверил, что украинцы мерзнуть не будут: Кабмин запретил отключать тепло

По его словам, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина может стабильно пройти отопительный сезон.

Кабинет Министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. В стране есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы.

Об этом в четверг, 28 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает РБК-Украина.

"Еще один важный вопрос – до конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это значит, что в отопительном сезоне вся страна будет с теплом", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также:

"Там 10 градусов тепла" : в Тернопольской области дети в садах спят в куртках

: в Тернопольской области дети в садах спят в куртках Изменились ли тарифы на тепло для столицы: в "Киевтеплоэнерго" ответили

для столицы: в "Киевтеплоэнерго" ответили "Будем пытаться оттягивать по максимуму": в Днепре старт отопительного сезона отложили на конец осени

Кто несет ответственность за отопление в наших домах – Дмитрий Йовдий

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку