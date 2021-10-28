Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Шмыгаль заверил, что украинцы мерзнуть не будут: Кабмин запретил отключать тепло

Шмыгаль заверил, что украинцы мерзнуть не будут: Кабмин запретил отключать тепло

pixabay.com

По его словам, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина может стабильно пройти отопительный сезон.

Кабинет Министров Украины запретил отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона. В стране есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы.

Об этом в четверг, 28 октября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает РБК-Украина.

"Еще один важный вопрос – до конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это значит, что в отопительном сезоне вся страна будет с теплом", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Кто несет ответственность за отопление в наших домах – Дмитрий Йовдий

Кто несет ответственность за отопление в наших домах – Дмитрий Йовдий

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация