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Шмыгаль заявил, что в Украине проверят деятельность и имущественное положение всех военкомов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Шмыгаль заявил, что в Украине проверят деятельность и имущественное положение всех военкомов

Шмыгаль заявил о проверке деятельности всех военкомов в Украине / Фото: Правительственный портал

Такое решение было принято в связи со скандалом, возникшим из-за начальника Одесского областного территориального центра комплектования.

В Украине проверят деятельность и состояние всех руководителей территориальных центров комплектования.

Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он заявил, что для этого будет создана специальная государственная комиссия.

"Мы приняли решение о том, что будет создана государственная комиссия во главе с первым заместителем министра обороны, с правоохранительным блоком, с представителем НАПК, которая проверит деятельность и имущественное положение всех военкомов и их заместителей", — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, такое решение было принято в связи со скандалом, возникшим из-за начальника Одесского областного территориального центра комплектования.

"Одесский военком будет уволен со своей должности. По решению Ставки, такое поручение Президент дал главнокомандующему, по другим военкомам будут проведены проверки", — добавил глава правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский дал срочное поручение уволить с должности главу Одесского местного центра комплектования попавшего в коррупционный скандал Евгения Борисова.

Кроме того, мы ранее информировали, что одесский военком был отстранен от исполнения служебных обязанностей после того, как за дело взялось ДБР.

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Дата публикации
Просмотры
169
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