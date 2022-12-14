Шмигаль заявил о создании в Украине параллельной энергетической системы

Россия не смогла разрушить украинскую энергетическую систему и погрузить страну в блекаут, несмотря на то, что за последние полтора месяца выпустила более тысячи ракет и дронов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он отметил, что Россия нанесла восемь массированных ракетных ударов по украинской энергосистеме за последние полтора месяца. Шмигаль отметил, что у Кремля не получилось разрушить украинскую энергетическую систему, а главную устойчивость украинцев.

Премьер заявил, что сейчас международные партнеры направляют в Украину множество запчастей, которые помогут быстро восстановить украинскую энергетическую систему.

Также Шмигаль добавил, что в Украине уже создана параллельная энергетическая система, которая питается от генераторов независимо от центральной.

"Украинцы очень быстро и с очень высокой интенсивностью адаптируются и мобилизуются, поэтому нас им (россиянам — ред.) не сломать, мы точно пройдем эту зиму", — добавил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия может устроить массированный ракетный обстрел Украины в конце декабря, а затем повторить в январе.

Кроме того, мы ранее информировали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что данные о том, что Украина продает электричество за границу, — это откровенная ложь.

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