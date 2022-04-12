Шмыгаль рассказал, как государство будет поощрять работодателей, нанимающих вынужденных переселенцев

Шмыгаль рассказал, как государство будет поощрять работодателей, нанимающих вынужденных переселенцев

Правительство приняло решение о выделении таким работодателям 200 млн грн.

В прифронтовых городах люди продолжают получать бесплатные продуктовые наборы.

Государство закупает продукты преимущественно у украинских производителей, чтобы загрузить их заказами.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении 12 апреля.

"По большинству позиций закупили от 30 до 80% всего необходимого", – отметил он.

Кроме того, премьер отметил, что государство поддерживает вынужденных переселенцев.

"Уже официально зарегистрировался 1 млн человек. Продлили для них возможность подать заявку на программу ежемесячных выплат до 30 апреля. Отдельно сегодня приняли решение о выделении 200 млн грн работодателям, нанимающим работников из числа вынужденных переселенцев. Речь идет о выплате 6,5 тысяч грн за каждого нового работника. За разъяснениями о получении компенсации за трудоустройство перемещенных лиц уже обратилось более 5 тысяч работодателей", — сообщил Шмыгаль.

Напомним, Кабмин выделил миллиард гривен на восстановление инфраструктуры в частях Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей.

Читайте также: