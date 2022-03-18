Шмыгаль анонсировал беспроцентное кредитование бизнеса и облегчение доступа к финансовым ресурсам

На время военного положения и месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%.

Кабинет министров Украины будет поддерживать развитие бизнеса в Украине во время и после войны с Россией. Речь идет, в частности, о беспроцентном кредитовании бизнеса и облегчении доступа к финансовым ресурсам.

Об этом в своем видеообращении вечером 18 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство снимает все ограничения по программе "5-7-9". Любой украинский бизнес, которому нужна поддержка, сможет получить кредит по льготным условиям. Теперь максимально сумма кредита увеличивается до 60 млн грн.

На время военного положения и месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, сегодня будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не больше 5%. Убираются также ограничения, которые касались бизнес-плана или рабочих мест или любые другие", - сказал Шмыгаль.

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