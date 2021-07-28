Шмыгаль анонсировал, что до конца года Украина получит более 47 млн доз вакцин против COVID-19

Шмыгаль анонсировал, что до конца года Украина получит более 47 млн доз вакцин против COVID-19

Премьер подчеркнул, что в Украине открыто уже почти 2900 мест, где можно сделать прививку против коронавируса.

До конца года Украина получит более 47 миллионов доз вакцины против коронавируса от различных производителей. Этого должно хватить для полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства в среду, 28 июля.

"Сегодня внесем изменения в национальный план вакцинации. Последние договоренности позволяют говорить, что до конца года Украина получит больше 47 миллионов доз вакцин от различных производителей. В частности, за средства государственного бюджета до конца года будет привезено 20 млн доз вакцины от компании Pfizer", ㅡ сказал Шмыгаль.

Напомним:

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина ужесточает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

из-за распространения Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки. По состоянию на 28 июля 2021 в Украине от коронавируса уже привито 5 081 924 человека.

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