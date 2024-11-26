Шмыгаль анонсировал денежную помощь для прохождения зимнего периода: кто ее получит

Сегодня примут соответствующее постановление, дающее старт программе.
Правительство введет выплаты для определенных категорий граждан в рамках программы "Теплая зима".
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой", — отметил Шмыгаль.
Напомним, с 1 января 2025 педагогические работники средних школ начнут получать ежемесячную доплату в размере 1 300 грн, а с 1 сентября сумма увеличится до 2 600 грн.
Читайте также: