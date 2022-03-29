Шмыгаль анонсировал "Новую экономическую политику" в Украине во время войны с Россией: что она предполагает

Бизнес получит гораздо больше свободы.
Во вторник, 29 марта, состоялось первое с начала войны с Россией заседание Кабинета Министров Украины.
На нем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что одним из 9 основных направлений, как страна будет жить, работать, накапливать ресурсы, защищаться в условиях полномасштабной войны, станет "Новая экономическая политика".
"Радикальное сокращение налогов до 2% от оборота. Без НДС, без налога на прибыль. Полная дерегуляция для бизнеса. Декларативный принцип работы. Самая быстрая в мире таможня. Отмена импортной НДС и ввозной пошлины. Кредиты предпринимателям под 0% до 60 млн грн. Помощь в релокации бизнеса в безопасные регионы.
Все это вместе даст мощный эффект и должно перезапустить экономику. Первые ростки этого мы уже видим", - заявил Шмыгаль.
Читайте также: