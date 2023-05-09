Шмыгаль анонсировал очередные изменения в правилах оборонных закупок: детали

Оборонные закупки в Украине были разделены на две группы: оружие и продукты. Теперь закупки последних будут полностью открытыми.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал изменения в правилах оборонных закупок.

Об очередных изменениях он сообщил в своем телеграмме.

"Продолжаем изменять подходы к закупке оборонной продукции. На время военного положения они будут разделены на две группы", — сообщил Шмыгаль.

По его словам, первая группа – это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой.

Вторая группа – это, например, продукты питания для украинской армии.

"Отныне заказчик будет заранее обнародовать объявления о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок. Также в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупке, если она заключалась без электронной системы", — пояснил премьер-министр .

Напомним, ранее министерство обороны обнародовало сведения о ценах на рационы питания для Вооруженных сил Украины. Таким образом, министерство стремится обеспечить прозрачность в процессе закупок.

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