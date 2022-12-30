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Шмыгаль анонсировал повышение пенсий в 2023 году, несмотря на войну

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
267
Время на прочтение
1 мин
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Шмыгаль анонсировал повышение пенсий в 2023 году, несмотря на войну

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

В следующем году, невзирая на войну, украинские пенсионеры получат повышенные выплаты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году, несмотря на войну, Кабмин проведет индексацию пенсий.

Об этом Шмыгаль сказал во время последнего заседания правительства 30 декабря.

По словам главы правительства, несмотря на полномасштабную войну с Россией, почти 11 млн. украинских пенсионеров вовремя получают свои выплаты.

"Более того, в этом году мы проиндексировали пенсии, увеличив их на 16%. Проведем индексацию пенсий и в 2023 году", — сказал Шмыгаль.

Ранее ТСН.ua писали, что ждет украинцев в Новом году — социальные выплаты, пенсии, тарифы, курс доллара.

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Дата публикации
Просмотры
267
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