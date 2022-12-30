Шмыгаль анонсировал повышение пенсий в 2023 году, несмотря на войну

В следующем году, невзирая на войну, украинские пенсионеры получат повышенные выплаты.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году, несмотря на войну, Кабмин проведет индексацию пенсий.
Об этом Шмыгаль сказал во время последнего заседания правительства 30 декабря.
По словам главы правительства, несмотря на полномасштабную войну с Россией, почти 11 млн. украинских пенсионеров вовремя получают свои выплаты.
"Более того, в этом году мы проиндексировали пенсии, увеличив их на 16%. Проведем индексацию пенсий и в 2023 году", — сказал Шмыгаль.
Ранее ТСН.ua писали, что ждет украинцев в Новом году — социальные выплаты, пенсии, тарифы, курс доллара.
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