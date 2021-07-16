Шмыгаль анонсировал появление в Украине двух новых вакцин от коронавируса: каких и когда

Шмыгаль анонсировал появление в Украине двух новых вакцин от коронавируса: каких и когда

Украина готовится к получению новых партий вакцин.

Украина в июле должна получить 2 млн доз вакцины от компании Moderna против коронавируса. Предусматриваются поставки и других препаратов. Всего к концу июля в Украине запланировано поставку более 8 млн доз вакцин.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Дополнительно в августе, по словам Шмыгаля, должно поступить в Украину кроме Pfizer, CoronaVac, 2 млн доз вакцины Novavax.

"Кроме Pfizer, AstraZeneca, Novavax, ожидаем в этом месяце 2 млн доз вакцины Moderna. Это также высококачественная вакцина, которую используют США и Европейский союз", — рассказал премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что двумя главными "опорами" в противодействии коронавируса является вакцинация и подготовлена медицинская система, способность которой сейчас усиливает государство.

"В Украине продолжается дополнительное переоборудование медицинских учреждений, в том числе — подведение централизованного кислорода. Сейчас процент обеспеченности кислородом коечного фонда составляет 95%. В то же время процент занятых коек составляет примерно 8%", — сообщил он.

Денис Шмыгаль также отметил, что шестую неделю подряд наблюдаются рекордные цифры вакцинации: за первые две недели месяца сделано миллион прививок.

"Вакцинация в Украине происходит на базе трех платформ. Это мобильные бригады вакцинации (их 500), пункты прививок (их 1200) и центры вакцинации (более 200). В Украине пока есть необходимое количество качественных и безопасных вакцин, чтобы удовлетворить спрос всех желающих. всего к концу июля в Украине запланировано поставку более 8 млн доз вакцин ", — отметил глава правительства.

Как сообщалось, в ближайшее время в Украину должно поступить еще 1,23 млн доз вакцин CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

Напомним, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

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