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Шмыгаль: Государство компенсирует украинцам часть расходов на орошение земли

Шмыгаль: Государство компенсирует украинцам часть расходов на орошение земли

УНИАН

Дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн.

Сельхозпроизводителям Украины, которые установят или модернизируют оросительные системы, компенсируют четверть расходов на это.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На этой неделе правительство утвердило порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли. Государство компенсирует 25% затрат тем агропроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах", — написал он.

Премьер рассчитывает на то, что "модернизация системы орошения земель в южных регионах Украины позволит увеличить их урожайность минимум вдвое".

"Уже в этом году безвозвратная дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн", — добавил Шмыгаль.

Напомним, украинская земля подорожала вдвое. Средняя стоимость гектара сельскохозяйственной земли выросла до почти 44 тысяч гривен. В Минагрополитики уверены, что это результат 100 дней работы открытого рынка земли.

Больше всего раскупают землю в Житомирской области, а самая дорогая земля — на Киевщине. К примеру, есть соглашения по 240 тысяч гривен за гектар. Однако это только начало и украинские черноземы будут дорожать и дальше — уверяют сторонники земельной реформы.

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