Шмыгаль на дороге встретил работников ТЦК: чем все закончилось — видео

Денис Шмыгаль с Иваном Федоровым и представителем ТЦК / © скриншот с видео

Реклама

Во время поездки на Запорожье министр обороны Денис Шмыгаль с главой Запорожской ОВА Иваном Федоровым встретили группу оповещения ТЦК и СП, которая работала совместно с Национальной полицией.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

Министр обороны отметил, что все сотрудники были с боди-камерами и вели видеофиксацию мер оповещения.

Реклама

Денис Шмыгаль напомнил, что с 1 сентября все работники должны быть оснащены боди-камерами. За нарушение правил видеофиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Такое новшество призвано усилить защиту прав обеих сторон.

«Расспросил работников ТЦК о вызовах и особенностях работы в условиях прямой угрозы от российского врага. Все работники ТЦК и СП — наши ветераны, непосредственно участвовавшие в боевых действиях по защите Украины. Большинство из них получили ранения», — отметил глава Минобороны.

Дата публикации 19:15, 04.09.25 Количество просмотров 14 Денис Шмыгаль встретил на дороге работников ТЦК

Ранее сообщалось, в Запорожской области мобилизовали мужчину, который сам воспитывает двоих детей.