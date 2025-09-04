ТСН в социальных сетях

Украина
2995
1 мин

Шмыгаль на дороге встретил работников ТЦК: чем все закончилось — видео

Денис Шмигаль пообщался с ветеранами, работающими в ТЦК, и напомнил об обязательной видеофиксации.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Денис Шмыгаль с Иваном Федоровым и представителем ТЦК

Денис Шмыгаль с Иваном Федоровым и представителем ТЦК / © скриншот с видео

Во время поездки на Запорожье министр обороны Денис Шмыгаль с главой Запорожской ОВА Иваном Федоровым встретили группу оповещения ТЦК и СП, которая работала совместно с Национальной полицией.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

Министр обороны отметил, что все сотрудники были с боди-камерами и вели видеофиксацию мер оповещения.

Денис Шмыгаль напомнил, что с 1 сентября все работники должны быть оснащены боди-камерами. За нарушение правил видеофиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Такое новшество призвано усилить защиту прав обеих сторон.

«Расспросил работников ТЦК о вызовах и особенностях работы в условиях прямой угрозы от российского врага. Все работники ТЦК и СП — наши ветераны, непосредственно участвовавшие в боевых действиях по защите Украины. Большинство из них получили ранения», — отметил глава Минобороны.

Ранее сообщалось, в Запорожской области мобилизовали мужчину, который сам воспитывает двоих детей.

