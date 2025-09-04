- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2995
- Время на прочтение
- 1 мин
Шмыгаль на дороге встретил работников ТЦК: чем все закончилось — видео
Денис Шмигаль пообщался с ветеранами, работающими в ТЦК, и напомнил об обязательной видеофиксации.
Во время поездки на Запорожье министр обороны Денис Шмыгаль с главой Запорожской ОВА Иваном Федоровым встретили группу оповещения ТЦК и СП, которая работала совместно с Национальной полицией.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.
Министр обороны отметил, что все сотрудники были с боди-камерами и вели видеофиксацию мер оповещения.
Денис Шмыгаль напомнил, что с 1 сентября все работники должны быть оснащены боди-камерами. За нарушение правил видеофиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Такое новшество призвано усилить защиту прав обеих сторон.
«Расспросил работников ТЦК о вызовах и особенностях работы в условиях прямой угрозы от российского врага. Все работники ТЦК и СП — наши ветераны, непосредственно участвовавшие в боевых действиях по защите Украины. Большинство из них получили ранения», — отметил глава Минобороны.
Ранее сообщалось, в Запорожской области мобилизовали мужчину, который сам воспитывает двоих детей.