Шмыгаль назвал год, когда Украина будет полностью готова к вступлению в Евросоюз

В рамках плана обновления Украины правительство также работает с международными партнерами, чтобы они участвовали в восстановлении и развитии отдельных регионов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца 2024 года Украина планирует полностью быть готова к вступлению в Европейский Союз.

Об этом он сказал 23 августа на заседании правительства.

"Мы продолжаем активно имплементировать европейское законодательство и уже выполнили почти 70% Соглашения об ассоциации с ЕС. До конца года будет внедрен "таможенный безвиз". Далее промышленный и цифровой. Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже до конца 2024 года мы планируем полностью быть готовы вступить в Европейский Союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь", — сказал премьер.

Напомним, Шмыгаль рассказал о расходах бюджета за полгода войны.

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