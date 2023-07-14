Шмыгаль о саммите НАТО в Вильнюсе: "Формируем новую архитектуру безопасности и гарантии для будущего Украины"

По словам премьер-министра, согласованная декларация – это первый шаг к тому, чтобы Украина была защищенной и сильной.

Саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрировал силу и абсолютную поддержку со стороны проукраинской коалиции.

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Вместе с нашими партнерами формируем новую архитектуру безопасности и гарантии для будущего Украины. Без сомнений, Украина будет в НАТО. Это позиция, которую поддерживают все страны Североатлантического союза. В Вильнюсе с участием Президента Владимира Зеленского лидеры стран G7 согласовали совместную декларацию о поддержке Украины. Эта декларация — фундамент и первый шаг к тому, чтобы Украина была защищена и сильна", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

По его словам, еще один успех саммита в Вильнюсе – новые существенные пакеты военной помощи от разных союзников.

Напомним, что Воллес прокомментировал свои слова о "недостаточной благодарности Украины".

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