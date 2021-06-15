Шмыгаль обещает ликвидировать задолженность перед медиками: в правительстве готовят срочное постановление

Глава правительства поручил также разобраться с причинами возникновения долгов по зарплате.

Во вторник, 15 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание с руководителями МЗ, Минсоцполитики, Минфина, Минэкономики и Национальной службы здоровья. Как отметил глава правительства в своем Telegram-канале, на совещании речь шла о задолженности по выплате заработной платы медицинским работникам.

"Дал задание Минздраву и НСЗУ срочно подготовить проект постановления для погашения задолженности перед медицинскими работниками", — сообщил по этому поводу премьер-министр.

Также Денис Шмыгаль дал поручение разобраться в причинах возникновения этой задолжености и принять меры, чтобы такая ситуация не повторялась в будущем.

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Еще одним вопросом, который рассматривался на совещании, стало урегулирование ситуации с выплатой больничных. Минсоцполитики и Минфин получили поручение проработать проект изменений в государственный бюджет.

Напомним, что в Украине есть вакансии в области здравоохранения, однако нет желающих работать медиками. Причины очевидны: низкая (по сравнению с другими отраслями) заработная плата медиков и высокие профессиональные нагрузки.

Между тем в Польше ждут украинских врачей. Из-за пандемии наши соседи готовы принимать квалифицированных специалистов из Украины, даже не требуя подтверждения дипломов.

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