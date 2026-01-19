Шмыгаль объяснил, что будет делать власть для сокращения отключений

Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

В Украине продолжаются масштабные отключения электроэнергии. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти планируют ускорить импорт электроэнергии из Европейского Союза, усилить внутренние сети и упростить подключение альтернативного поколения.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам совещания с руководством НЭК «Укрэнерго».

По его данным, прорабатываются проекты по улучшению передачи электроэнергии с запада страны на восток. Это необходимо, чтобы эффективнее использовать как собственное поколение, так и импортируемый ресурс в регионах, где потребление больше всего. Для этого планируются ремонты поврежденных сетей и дальнейшее их строительство. Ожидается, что это поможет сократить продолжительность отключений в самых сложных районах.

Кроме того, вместе с Государственной специальной службой транспорта отрабатываются подходы к скорым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций вблизи линии фронта. Параллельно прорабатывается вопрос защиты подстанций как физическими укрытиями, так и средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

По словам министра, будут использоваться цифровые инструменты, чтобы уменьшить объем отчетности и ускорить принятие антикризисных решений.

Еще одним направлением работы стало упрощение подключения распределенной генерации. Речь идет о когенерационных установках и мощных генераторах, которые энергосистема должна быть готова подключать без задержек, прежде всего в регионах с наибольшим дефицитом электроэнергии.

Напомним, сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Киевской, Одесской и Запорожской областях. Энергетики работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия атак и аварий, вызванных низкими температурами.

В связи с критической ситуацией власти приняли важное решение для жителей Киева и Киевской области. Гражданам разрешили передвижение по улицам во время комендантского часа, но исключительно для того, чтобы добраться до ближайшего Пункта несокрушимости или пункта обогрева.

Для передвижения не нужны специальные пропуска — достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.