Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шмыгаль объяснил, почему Украина не останавливает транзит российской нефти

Шмыгаль объяснил, почему Украина не останавливает транзит российской нефти

Почему Украина не останавливает транзит российской нефти / Фото: Associated Press

Остановка транзита будет прямым нарушением Украиной договора Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС.

Приостановка транзита российской нефти через Украину может иметь серьезные финансовые последствия для государства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Транзит нефти через Украину осуществляется согласно условиям договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС, которые гарантируют свободу транзита, а также соответствует требованиям шестого пакета санкций ЕС, устанавливающих исключения для Венгрии и Словакии. В частности, эти страны получили разрешение на закупку нефти российского происхождения и ее поставки на нефтеперерабатывающие заводы через трубопроводы.

"Соответственно, остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС... При этом нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может быть использовано как достаточное основание для привлечения Украины к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти, в частности со стороны Венгрии, Словакии и Чехии, и вероятным выставлением соответствующих финансовых требований", - заявил премьер.

Он отметил, что в такой ситуации возможен международный арбитраж, а также введение санкций против Украины. В то же время Шмыгаль подчеркнул, что правительство делает все возможное, чтобы прекратить торговлю полезными ископаемыми с Россией.

"Лично моя позиция - прекратить торговлю любой российской молекулой. Точка. И она неоднократно была фиксирована. Это политическая позиция президента и правительства нашего государства", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в Белом доме прокомментировали прекращение газового транзита через Украину.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация