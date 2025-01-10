Шмыгаль объяснил, почему Украина не останавливает транзит российской нефти

Остановка транзита будет прямым нарушением Украиной договора Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС.

Приостановка транзита российской нефти через Украину может иметь серьезные финансовые последствия для государства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Транзит нефти через Украину осуществляется согласно условиям договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС, которые гарантируют свободу транзита, а также соответствует требованиям шестого пакета санкций ЕС, устанавливающих исключения для Венгрии и Словакии. В частности, эти страны получили разрешение на закупку нефти российского происхождения и ее поставки на нефтеперерабатывающие заводы через трубопроводы.

"Соответственно, остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС... При этом нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может быть использовано как достаточное основание для привлечения Украины к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти, в частности со стороны Венгрии, Словакии и Чехии, и вероятным выставлением соответствующих финансовых требований", - заявил премьер.

Он отметил, что в такой ситуации возможен международный арбитраж, а также введение санкций против Украины. В то же время Шмыгаль подчеркнул, что правительство делает все возможное, чтобы прекратить торговлю полезными ископаемыми с Россией.

"Лично моя позиция - прекратить торговлю любой российской молекулой. Точка. И она неоднократно была фиксирована. Это политическая позиция президента и правительства нашего государства", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в Белом доме прокомментировали прекращение газового транзита через Украину.

Читайте также: