Шмыгаль ответил, готова ли энергосистема к зиме и возможным атакам РФ

В Украине начинается отопительный сезон. Главная задача – обеспечить людей светом и теплом, защитить энергетическую инфраструктуру и продолжить восстановление.

На заседании правительства 17 октября премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о состоянии энергосистемы.

По его словам, в Украине завершают плановые ремонты, чтобы задействовать максимальные мощности в течение зимы. К энергосистеме уже прибавили 1,5 ГВт и увеличат эту цифру до 1,7 ГВт.

"Имеем почти 15,8 млрд кубов газа, планируем накопить до 16,5 млрд. По данным НАК "Нафтогаз", есть все шансы пройти зиму за счет газа собственной украинской добычи", — заявил Шмыгаль.

Как рассказал премьер, в Украине развернули более 13 тыс. "Пунктів незламності". Больше всего – в Киеве, на Днепропетровщине и Харьковщине. Однако около 2,5 тыс. пунктов нуждаются в докомплектовании – это задача для местных властей.

"Везде должен быть генератор, горючее, Starlink, средства отопления. Скоро все смогут найти ближайший к себе пункт через интерактивную карту в "Дії". Комбинация активной и пассивной защиты снизит риски в случае массированных российских атак. Будет непросто, но Украина выдержит", – резюмировал глава правительства.

Напомним, глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что из-за потенциальных авиаударов России могут начаться отключение газа в городах и регионах Украины зимой 2023 – 2024 года.

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