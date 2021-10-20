Шмыгаль ответил, планируется ли по всей Украине локдаун

В течение текущей недели в больницы госпитализировали 94,2% невакцинированных пациентов.

Правительство не планирует вводить полный локдаун по всей Украине, но единственной альтернативой тотальному карантину является массовая вакцинация.

О том заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября.

"Бизнес и общественные заведения могут работать даже в "красной" зоне, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", — отметил Шмыгаль.

Также украинский премьер констатировал, что страна сейчас столкнулась с "самыми большими вызовами за все время с начала пандемии", поскольку фиксируется сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций.

"Пять областей перешли в "красную "зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни", — предупредил он.

В то же время Шмыгаль акцентировал внимание, что 94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были не вакцинированные. А потому призвал украинцев вакцинироваться против коронавируса уже сейчас и не ждать, пока регион окажется в "красной" зоне.

"Эти цифры говорят сами за себя. Вакцинация спасает жизни", — подытожил глава правительства.

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