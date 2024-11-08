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Шмыгаль ответил, подпишет ли президент законопроект о дровах

Шмыгаль ответил, подпишет ли президент законопроект о дровах

Денис Шмыгаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Он заявил, что государство будет способствовать украинцам, заготавливающим дрова.

Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет резонансный законопроект Верховной Рады, предусматривающий штрафы за хранение дров без документов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе правительственного заседания, сообщает РБК-Украина.

"В сельской местности это важное резервное, а иногда и основное топливо. Поэтому никаких ограничений на заготовку дров для людей нет и не будет", — заявил премьер.

По его словам, президент Украины не подпишет законопроект о штрафах за хранение дров.

"Более того, государство и правительство будет всячески содействовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих домов зимой. Есть для этого соответствующая программа поддержки, которую реализуем вместе с партнерами", — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9665 и передала его на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Речь идет о том, что граждане могут получить от 5 до 7 лет лишения свободы за хранение дров без документов.

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