Шмыгаль ответил, сможет ли Украина выпустить 1 млн дронов в 2024 году и кто именно это реализует

Премьер также рассказал, что в 2023 году украинские компании изготовили, а государство закупило в 100 раз больше беспилотников, чем в 2022 году.

Выпустить 1 млн дронов в этом году – это реалистическая задача для Украины. В его реализации власти делают ставку не только на государственные проекты, но и частные компании.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 1 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, "в фокусе — дроны и другие военные инновации".

"Ключевая задача — активизировать производство беспилотников, боеприпасов, другого современного оружия и насытить им Силы обороны. Президент Владимир Зеленский поставил четкую цель — выпустить в этом году миллион дронов для фронта. Учитывая базу и потенциал, который есть сегодня, — это очень реалистично задача", — сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что власти делают ставку не только на государственные проекты, но и частные компании.

"Когда четыре из пяти компаний в оборонном секторе — частный бизнес, это дает эффективность, инновации, скорость. Сейчас в Украине почти 200 компаний выпускают дроны, а в позапрошлом году их было всего семь", — отметил он

Более того, по его словам, правительство много внимания уделяет разработкам систем РЭБ, а также работает над проектами автоматических турелей и разминировщиков.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев присоединяться к проекту "Народный дрон" — инженерному курсу по обучению сбору дома FPV-дронов.

В то же время эксперт по связи и радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов дал свое объяснение целесообразности процесса.

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